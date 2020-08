Com fazenda no Acre Ratinho passa fortuna de Silvio e explode com milhões

Carlos Roberto Massa, conhecido popularmente como Ratinho, é um dos maiores comunicadores da atualidade, se destacando diariamente.

Nos últimos dias, um vídeo onde Ratinho comentava sobre uma de suas aquisições voltou a viralizar na internet. No momento, o apresentador explicou que a maior fazenda do estado do Acre era sua, contendo 200 mil hectares de floresta, que poderiam ser desmatados, já que ele possui autorização do governo.

“Eu tenho bastante fazenda. A maior é no Acre: 200.000ha. Lá eu não estou cultivando nada, porque lá é floresta, mas se eu quiser tirar madeira, eu posso tirar, porque tenho autorização para tirar dentro da lei”, teria declarado Ratinho, segundo o portal TV Foco.

