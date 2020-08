Ufac ganha do Governo veículos para pesquisas ambientais     

A Ufac recebeu, na manhã desta terça-feira, 11 de agosto, a cessão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) do uso, por dois anos, de uma caminhonete e um quadriciclo para auxiliar em pesquisas de campo.

A assinatura do termo entre a reitora Guida Aquino e o secretário estadual de Meio Ambiente, Geraldo Israel Milani de Nogueira, foi realizada na sede da Sema.

Para Guida, parcerias como a firmada com a Sema têm fortalecido o ensino e a produção acadêmica da única universidade pública do Acre. “Temos buscado parcerias para manter a geração de conhecimento, fundamental para o crescimento do Estado”, disse.

A parceria envolve, por parte da universidade, o compartilhamento de dados de pesquisa para subsidiar ações do governo. “A cessão desse veículo vem engrandecer a parceria entre Estado, governo federal e as instituições de ensino”, comentou o secretário Geraldo Israel.

O coordenador do mestrado em Ciência Florestal (Ciflor), da Ufac, Thiago Cunha, ressaltou a aproximação com a Sema. “Trata-se de um termo de cooperação assinado durante a aula inaugural do mestrado, o qual estabelece planos de trabalho de pesquisa em manejo florestal sustentável, que envolve aquisição de equipamentos e veículos. Alguns equipamentos entregues anteriormente estão instalados em áreas de pesquisa; outros equipamentos científicos ainda estão em processo de compra pela Sema para atender outros docentes do programa.”

Também estiveram presentes na solenidade de entrega a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Carvalho; o diretor de Pós-Graduação, Lisandro Soares; o vice-coordenador do Ciflor, Farley Souza; e o chefe da Divisão de Desenvolvimento Florestal da Sema, Quelyson Lima.