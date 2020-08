Monitorado mantinha boca de fumo na própria residência, no Boa União         

Agentes do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) deram voz de prisão a um detento monitorado que traficava drogas na própria residência, no bairro Boa União, em Rio Branco.

A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira, 12 de agosto, após denúncia encaminhada pela Polícia Civil.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, após o recebimento da denúncia, uma guarnição da unidade de monitoramento se dirigiu até o endereço do monitorado para realizar a fiscalização.

Ao chegar ao local, os policias perceberam o nervosismo do preso e pediu para fazer uma busca no interior da casa, situação em que a guarnição encontrou uma sacola contendo uma caixa com 13 papelotes de maconha, 24 papelotes de cocaína, dez frasco plástico contendo rapé, uma balança de precisão e um celular, além de R$ 120,00.

Diante do flagrante, o monitorado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi colocado à disposição da Justiça.