O deputado Jonas Lima disse nesta quarta-feira (12) que não existe trator em funcionamento para apoiar a produção rural no município de Mâncio Lima.

Ele dirigiu um pedido ao secretário de Produção e Agronegócio, Edvan Maciel, acerca da falta de tratores para ajudar os agricultores –pequenos e médios -naquela região.

Ele fez vários agradecimentos às autoridades, deputados e demais politicos que tem contribuído com a agricultura no Vale do Juruá.