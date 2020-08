Governo busca recursos para infovia e polo moveleiro de Tarauacá

A implantação da infovia, que interligará o estado via internet, a reestruturação do polo moveleiro de Tarauacá e soluções digitais que melhorem e agilizem a prestação dos serviços públicos. Esses foram alguns dos assuntos tratados pelo secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Abreu de Lima, em reuniões em Brasília, juntamente com o representante do governo na capital do País, Ricardo França.

Nesta quarta-feira, 12, Anderson e Ricardo se reuniram com o deputado federal Alan Rick, a quem solicitaram apoio com a indicação de emendas parlamentares para os projetos da infovia e o polo moveleiro do município de Tarauacá.

“Hoje a população do Acre sofre com problemas de conectividade e constantes interrupções nos serviços de internet, principalmente no interior do Estado. A infovia visa resolver o problema ao levar a internet com qualidade e custos mais acessíveis para todos os municípios, inclusive os mais distantes”, explicou Anderson Lima.

Conforme o secretário, “a infovia permitirá a interligação dos órgãos públicos via internet em todos os municípios, melhorando o acesso aos serviços públicos, além de tornar o ambiente de negócios mais favorável em todo o estado”. A iniciativa, explicou ele, será realizada por meio de uma rede de fibras óticas e em parceria com pequenos provedores de internet do estado.

Já o projeto de reestruturação do polo moveleiro de Tarauacá abrange a construção de um galpão coletivo em concreto armado para a implantação de 20 marcenarias, uma estufa e uma área coberta para depósito de matéria-prima. Entre os principais objetivos, explicou Anderson Lima, estão “a regularização do funcionamento das marcenarias e movelarias do município, a melhoria das condições de operação e o fortalecimento do setor com a consequente geração de emprego e renda no município”.

A reunião foi realizada na sede da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), onde foram esplanadas várias iniciativas do governo em desenvolvimento por meio da Seict, inclusive para a reestruturação do parque industrial do estado, além das medidas que incluem o polo moveleiro de Tarauacá e a infovia.

“Como responsável pela articulação de apoios para o Acre a partir de Brasília, a Repac está empenhada em viabilizar recursos para projetos estruturantes, a exemplo da infovia”, disse Ricardo França, destacando que a iniciativa “busca a inclusão digital abrangendo a população do interior, bem como ampliar o acesso e tornar mais ágil a prestação dos serviços públicos, conforme é determinação do governador Gladson Cameli”.

O chefe da Repac também destacou “a importância da reestruturação dos polos moveleiros, como o de Tarauacá, para o desenvolvimento econômico e social local”, e o apoio da bancada federal do estado para viabilizar essas iniciativas.

Lima e França receberam a garantia de apoio integral do deputado Alan Rick, que ressaltou a importância das iniciativas voltadas para a recuperação do polo industrial do estado. No caso específico da infovia, ele garantiu que buscará viabilizar emenda de bancada com indicação de recursos para a iniciativa, além de interceder por apoio também junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia “para que esse projeto saia do papel e entregue internet de qualidade e com rapidez aos nossos moradores dos municípios do interior”.

Reforço digital

Na terça-feira, 11, Anderson Lima e Ricardo França participaram de reunião com a empresa de tecnologia Módulo, tratando sobre um sistema digital de gerenciamento e análise de gestão, permitindo acompanhar e analisar em tempo integral a prestação dos serviços públicos, projetos e outras iniciativas do governo. “Estamos analisando possibilidades com diversas empresas e governos, na busca dos sistemas que ajudem a melhorar ainda mais a gestão, potencializando o que está dando certo e ajustando os gargalos que forem encontrados”, explicou Anderson Lima.