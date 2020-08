Criança leva tiro acidental em Sena Madureira; caso é o 2.º no município

No início da tarde desta terça-feira (11), deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, uma criança de apenas 7 anos de idade que foi baleada acidentalmente na comunidade Redenção, rio Purus. Ela apresentava ferimento na região lombar.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate da vítima, providenciando o transporte até a unidade de saúde. Pelo o que foi apurado, um morador estava caçando na mata quando, em dado momento, atirou em um gavião, mas acabou acertando a menina que estava do outro lado do rio.

De acordo com o sargento C. Queiróz, do Corpo de Bombeiros de Sena, o disparo saiu de um rifle. “A nossa equipe foi acionada e conseguiu prestar toda a assistência necessária até a chegada ao hospital. Graças a Deus que a criança conseguiu sobreviver”, comentou.

Em um curto espaço de tempo esse é o segundo caso envolvendo disparos de arma de fogo na zona rural em que pessoas ficaram feridas. Na última sexta-feira, um rapaz de 17 anos foi baleado durante uma caçada nas matas do rio Macauã.

Edinaldo Gomes, Redação do Jornal Difusora