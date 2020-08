Conferência virtual reúne coordenadores de núcleos regionais da Educação

Para discutir o alinhamento das estratégias da Educação no Estado, foi realizada na manhã de terça-feira, 11, uma reunião via web, com os coordenadores de núcleo da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) dos 22 municípios acreanos.

Durante a reunião, realizada a partir do gabinete do secretário Mauro Sérgio Cruz, foram ressaltados os encaminhamentos definidos no último encontro, realizado no dia 3, com os membros do Fórum Estadual de Educação. Estiveram naquela pauta as melhorias das ações de ensino não presencias já implementadas e, também, o consenso, por parte dos membros, do não retorno das aulas presencias em setembro até que a pandemia da Covid-19 esteja controlada no estado.

“A nossa equipe está implementando novas medidas, como projetos de infraestrutura nas escolas para certificar a segurança sanitária dos alunos, bem como novas ações que ampliam e reforçam as atividades não presencias, além da convocação de novos professores efetivos e contratação de 395 profissionais para educação indígena, por meio de análise curricular ”, afirmou o secretário.

A professora Nabiha Bestene aproveitou o momento para incentivar as escolas a participarem das inscrições para o Prêmio Gestão Escolar (PGE), que coordena. Este ano, a iniciativa busca reconhecer práticas inovadoras das escolas que, no momento de distanciamento social, conseguiram encontrar soluções para as dificuldades impostas pela pandemia. Inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto pelo site www.premiogestaoescolar.com.br. “Aproveitamos a ocasião para frisar que os participantes atentem às regras e normas do manual e aos prazos de inscrições”, salientou Nabiha.

Ainda na reunião, o secretário de Educação fez questão de antecipar aos participantes a ampla reforma estrutural que será realizada no prédio do Instituto Santa Juliana, inaugurado há cem anos no município de Sena Madureira, localizado a 144 km da capital Rio Branco. A iniciativa é uma parceria firmada entre a SEE e a deputada federal Vanda Mirlani, que também esteve presente ao debate.

Censo Escolar da Educação do Estado

Com 11 dias para ser fechada, a primeira etapa do Censo Escolar do estado foi um dos últimos assuntos abordados durante a reunião. Em decorrência da pandemia, este ano o calendário da primeira etapa de coleta de dados, aberto desde o dia 1º de junho, foi prorrogado para 21 de agosto.

A pesquisa tem duas etapas: a matrícula inicial, que é preenchida simultaneamente quando o cadastro é efetuado, envolvendo a coleta de informações referentes ao aluno, gestor e estrutura escolar, entre outras; e a situação final do aluno, como rendimento escolar, aprovação, reprovação e movimentação. Nessa fase, são consideradas apenas as informações das escolas que finalizaram devidamente o ano letivo e que concluíram corretamente a primeira etapa.

“Nosso grande objetivo é bater a meta do ano passado, quando foram alcançados 149 mil alunos. Nesta fase final da primeira etapa, faltam somente as escolas rurais e indígenas que, por questões de logísticas, ainda não concluíram as pesquisas, porém, já mobilizamos os setores responsáveis e finalizaremos todas as escolas até conclusão a da etapa”, explica Jelsoni Calixto, coordenador estadual do Censo Escolar.

Vale lembrar que o Acre foi por quatro vezes o único estado que concluiu o Censo Escolar no prazo estipulado. Os dados coletados servem de base para os cálculos dos recursos destinados aos programas nacionais Alimentação Escolar, Livro Didático, Dinheiro Direto na Escola e também para o Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). “Estamos ansiosos, mesmo com as dificuldades, para o encerramento da etapa, pois, é por meio dessa pesquisa que nós conseguimos recursos para nossas escolas”, relata o coordenador do núcleo de Acrelândia, Ricardo Modesto.