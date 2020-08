Se o vereador de Brasiléia, Charbel Reis Saady, pretendia um instante de fama ele conseguiu. Talvez até no Fantástico da Rede Globo. Ele aparece em um vídeo caminhando, com um revólver carregado de bala até o talo, ao fundo uma música de faroeste espaguete (italiano), à frente um alvo com o que seria a corrupção. Charbel lasca bala no alvo prometendo matar a corrupção em Brasiléia. Bastante criativo o rapaz que, inclusive, é de boa família da região. Acontece que o Charbel já é vereador do PSL e as armas para combater a corrupção ele tem em mãos: o Regimento Interno, a Lei Orgânica do município, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Estadual e a Federal. Ele só precisa saber manejar as armas da lei e as prerrogativas do mandato como maneja bem o revólver. Segundo consta, Charbel é pré-candidato a prefeito e fã do capitão-presidente Jair Bolsonaro. Sendo assim, precisa começar a mudar o discurso como o seu ídolo vem fazendo aos poucos. Combater a corrupção na bala só na China, modelo político e regime detestado pelos seguidores do atual presidente. A Câmara Municipal tem o poder de fiscalizar e denunciar o executivo ao Ministério Público ou TCE se, de fato, existir malversação de recursos públicos por parte do executivo. Antes que esqueça: Guarde esse revólver homem, o tiro foi no pé.

“A soberba precede a ruína e o espírito altivo a queda”. (Salomão, o rei que tinha 800 concubinas)

Debates dos candidatos

Já tem candidato a prefeito de Rio Branco treinando para os debates políticos que virão pela frente promovidos pelas emissoras de TV da cidade. Como o contato com o eleitor vai estar mais difícil por conta da pandemia da C-19, esses encontros serão importantes na conquista e consolidação de votos.

A violência recrudesceu

Com a diminuição dos casos de coronavírus no estado, a violência voltou a ocupar as manchetes nos meios de comunicação. Assaltos, roubos, sequestros, torturas e execuções. Do jeito que o satanás gosta.

O cabo da Oi

A falta de internet em Cruzeiro do Sul foi um ato de vandalismo contra os cabos de fibra ótica da Oi e não da net/claro. Mesmo assim a net/claro na região em que moro continua imprestável, mas a conta chega. Se atrasar é paga com juros e correção monetária. O consumidor vive entregue a própria sorte. Protesto registrado.

A igualdade entre os homens

O conceito de igualdade entre pessoas é fundamentalmente cristão. Floresceu no início da era cristã se espalhando pelo mundo heleno, greco-romano. Não importa se é judeu, grego, romano, escravo, livre, homem, mulher, negro, branco, amarelo, gordo, magro. Foi a maior revolução da história que perdura até nossos dias. Por que discriminar pessoas em nome de Jesus Cristo? Ele mesmo nunca faria isso. O Reino de Deus é um reino de amor. “A bruxa não deixarás viver” é antes de Cristo. Depois dele a compaixão flui como um rio.

. Na entrevista que fiz com Tião Bocalom ele afirma que realmente o governador Gladson Cameli nunca o escolheu para ser candidato a prefeito, foi construção interna do PROGRESSISTAS.

. Bocalom não pode ser subestimado.

. Na verdade, ninguém pode!

. Internamente a maioria dos tucanos celebram a possível filiação do governador Gladson Cameli depois das eleições.

. Como dia a Joana do Chico:

. “Muito balseiro ainda tem que passar por baixo da ponte”.

. Ninguém tem dinheiro para nada, mas as lojas de material de construção estão vendendo como nunca.

. Consumo represado e a ajuda mensal do governo federal!

. A ajuda emergencial está fazendo a aceitação do presidente Jair Bolsonaro subir na avaliação dos nordestinos.

. É como diz o bispo de determinada denominação religiosa:

. “Dinheiro obra milagre irmão, shim ou não, irmão”?

. Por precaução é bom tomar a vacina da Rússia, da China, dos EUA e até da Bolívia se tiver!

. Tem jabuti na forquilha no Vale do Acre!

. Bom dia!