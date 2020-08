Pontes históricas de três Estados serão instaladas em Brasiléia e Xapuri       

Para preservar o patrimônio ferroviário, principalmente pelo seu valor histórico, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) realiza cessão e doações desses bens para entes públicos.

O Dnit vem trabalhando no sentido de prover a melhor destinação dos bens não-operacionais em prol da finalidade pública. Assim aconteceu no estado do Acre, com a doação de três pontes metálicas ferroviárias para auxiliar no desenvolvimento regional.

As pontes faziam parte de trechos ferroviários desativados, localizados nos estados da Bahia, São Paulo e Paraná. As estruturas serão restauradas e instaladas sobre o rio Acre. Elas serão utilizadas pelo governo do Estado na construção de novas pontes, entre os municípios de Epitaciolândia e Brasileira, ao lado de uma ponte metálica existente, e no município de Xapuri, interligando o centro urbano com o distrito de Sibéria.

A construção das pontes atende à demanda do Estado em promover segurança e trafegabilidade para os moradores das cidades próximas. Ao facilitar o transporte, as pontes proporcionam avanços na área de educação para as comunidades rurais e, também, garantem ligação com as áreas urbanas da cidade de Xapuri.

Também auxiliam no escoamento e na comercialização dos bens oriundos das comunidades, bem como no transporte dos insumos agrícolas, que são fundamentais para o incremento da produção da região.