Falta de ambulância em Feijó irrita deputado: “não me canso de pedir”       

O deputado Cadmiel Bonfim relatou nesta terça-feira (11) que o ramal que liga Feijó a Envira, no Amazonas, está com o projeto em andamento. Um trator já foi enviado ao local e os licenciamentos estão encaminhados.

“Se este ano pelo menos abrir as matas e chegar até a margem do Jurupari com certeza o pessoal do Amazonas fará a parte deles”, avaliou o deputado, lembrando que esse ramal melhora muito o transporte de mercadorias naquela região.

Mas ele tinha velhas reinvidicações a fazer na sessão virtual da Aleac: “não me canso de pedir uma ambulância nova para Feijó”, disse. “Espero que essa situação seja resolvida”.