A roleta vai girar, faça seu jogo, aposte no seu candidato!

A eleição para prefeito de Rio Branco será diferente porque vai acontecer em meio a uma pandemia, com suas restrições de aglomerações, e sob a égide das redes sociais. Mas também por outro aspecto: o maior número de candidatos disputando o comando da prefeitura, onze no total. Nomes qualificados. E nenhum que tenha a imagem de um cômico, daqueles que entram apenas para fazer graça. Vamos aos candidatos: Jarbas Soster (AVANTE), Socorro Neri (PSB), Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), Roberto Duarte (MDB), Minoru Kinpara (PSDB), Pedro Longo (PV), Jefferson Barroso (PDT), Leandro Costa (CIDADANIA), Jebert Nascimento (REPUBLICANOS), Jamil Asfury (PSC) e Daniel Zen (PT). Um fator que motivou os pequenos partidos a terem candidaturas majoritárias próprias é devido o fim das chamadas coligações proporcionais, forçando a se ter chapa própria de candidatos a vereador, para atingir o teto da Cláusula de Barreira, sob pena de não atingindo, perderem o tempo de televisão e o Fundo Partidário. E, quase impositivo terem candidato a prefeito para dar palanque. Durante a campanha vai acontecendo a depuração natural pelo eleitor, deixando de lado os que não apresentarem um plano de trabalho exequível, e não conseguirem conquistar a confiança e a empatia do eleitorado. A roleta da eleição começou a girar, façam seus jogos senhores!

TANTO FAZ COMO TANTO FEZ

Pouco importa se o prefeito Ilderlei Cordeiro será absolvido ou terá a confirmação da cassação do seu mandato mantida pela justiça eleitoral. O que se questiona é a demora de quatro anos para se julgar um recurso, o que reforça a imagem de morosidade do judiciário em suas ações.

REGISTRO COM SATISFAÇÃO

Sempre sou pela tese de não se votar em pessoas despreparadas para o parlamento. Por isso, abro sempre espaço para registrar bons candidatos. Nomes de qualidade que disputam a eleição de vereador na capital: professor Marcos Luís (MDB), Oséias Silva (MDB), Evandro Cordeiro (PROGRESSISTAS), Zé Buchim (PSD), Gabriela Câmara (PR), Rila Freze (PSL) e Rodrigo Forneck (PT).

CHAPAS COMPETITIVAS

Troquei ontem idéias com um velho amigo que conhece bem de campanha política, sobre a eleição para a Câmara Municipal de Rio Branco. E chegou-se na mesma conclusão: as chapas do PDT e do PSB estão entre as mais fortes desta disputa municipal. Muito bem montadas.

O DESAFIO DO VELHO CACIQUE

O velho cacique, o ex-prefeito Francimar Fernandes (MDB), se elegia dando lambuja aos adversários. Foi um gestor bem avaliado na população. Nesta eleição enfrenta o desafio de conquistar o eleitorado mais jovem, que não conhece sua gestão como prefeito de Feijó.

BOM LEMBRAR

É bom sempre lembrar que a deputada federal Mara Rocha (PSDB) não deixou a presidência do PSDB, apenas afastou-se, e caso queira poderá voltar a qualquer momento ao comando tucano. Uma entrada do Gladson Cameli no PSDB passa por uma afinação política com ela.

NÃO TIRO DE TEMPO

Estamos distantes de 2022. Mas acho que a possibilidade do governador Gladson Cameli ser candidato ao Senado não é algo que possa ser descartado. Fala muito em reeleição. E até está certo para não desestimular a equipe, mas ser senador novamente não está fora do seu radar.

NÃO QUEBRAR PONTES

Gladson Cameli tem de ter a habilidade de não quebrar pontes com os aliados na campanha.

TENDE SER VIRULENTA

Esta campanha tende a ser virulenta, candidato algum a prefeito controla a sua militância.

DIREITO NATURAL

Não entro no mérito político da candidatura, mas é um direito do jornalista Chiquinho R7 (PTB) de ser candidato a prefeito de Tarauacá. E o eleitor é que terá de decidir se vota ou não nele.

NINGUÉM É DONO DOS VOTOS

Numa eleição majoritária ninguém é dono dos votos, e quantos mais candidatos a prefeito se apresentarem, melhor para a democracia. É na campanha que se vê quem tem café no bule.

TREMENDA HIPOCRISIA

Vez por outra vejo candidatos a vereadores se posicionando pela “nova política”. Não há nada mais hipócrita que esta frase. No regime eleitoral em que as eleições são travadas, as disputas continuarão sendo em cima de fisiologismo, acôrdos, toma lá e dá cada e, troca de favores.

NÃO É PARA O DALAI LAMA

Toda eleição majoritária é repleta de sujeiras nos bastidores, que acabam vazando para a opinião pública. E em tempos de redes sociais uma palavra mal dita se transforma em escândalo. Quem não quiser passar por perrengues, melhor não entrar neste tipo de disputa. Não é uma eleição num mosteiro budista para escolher o novo Dalai-Lama.

PRAZO CORRENDO

O prazo está correndo para os candidatos majoritários escolherem os seus vices, porque no dia 31 deste mês abre-se o calendário para as convenções municipais que homologarão as candidaturas a prefeitos e vereadores. A escolha errada de um vice é tormento ao vencedor.

DANDO A COLABORAÇÃO

O Ministro do STF, Gilmar Mendes, está louco para livrar o lula das condenações e liberar sua candidatura. Pode pensar que com isso contraria o Bolsonaro, puro engano! Tudo que o presidente Bolsonaro sonha é enfrentar o Lula em fim de linha, na disputa da presidência.

NADA QUE NÃO MIRE O PT

O presidente Bolsonaro não faz um movimento que não seja buscar uma polarização com os petistas na eleição de 2022, evitando ter de enfrentar um nome novo e sem o desgaste do PT. E goste-se ou não do Bolsonaro, ele conseguiu se sedimentar no eleitorado conservador.

DISCURSO COM NOVIDADES

O ex-prefeito Marcus Alexandre já se sabe que fará uma campanha do faz de conta na eleição para a prefeitura da capital, só saindo para pedir votos para o candidato à PMRB, Daniel Zen (PT), em domingos e feriados. E o Jorge Viana, vem para o jogo bruto ou ficará só nas lives?

CALÇAR SANDÁLIA

Alguém precisa dizer ao Marcus Alexandre e ao Jorge Viana e companhia limitada que, não estão mais no poder, não poderão contar com o exército de ocupantes de cargos de confiança para ir às ruas e balanças bandeira. Terão que calçar sandálias e caírem no corpo a corpo.

PODE SAIR GIGANTE

O MDB é hoje o partido mais poderoso da coligação que elegeu o governador Gladson Cameli. E pode ao final desta eleição municipal sair mais forte ainda, caso consiga eleger o maior número de prefeitos. Isso deixaria o Glorioso do Dr. Ulysses Guimarães, com cacife para 2022.

NÃO TEM COMO FICAR

O senador Márcio Bittar (MDB), já definiu que a sua mulher Márcia Bittar será candidata a deputada federal pelo partido em que o Bolsonaro estiver. Por isso acho que, em 2022, estará no partido bolsonarista, se assim não fosse, o natural seria a Márcia disputar pelo MDB

CÉU OU INFERNO

As eleições municipais funcionam como uma espécie de um treino de apronto para a disputa do Governo e do Senado, em 2022. O resultado pode cacifar uma liderança política com uma vitória ou lhe jogar no bornal dos derrotados, de onde não se consegue sair facilmente.

A HISTÓRIA REGISTRA

Fico só matutando sobre alguns comentários feitos no açodamento da acusação política. Dos candidatos a prefeito de Rio Branco; o único que pode bater no peito e dizer que, nunca esteve no palanque do PT: é o deputado Roberto Duarte (MDB). Até o Gladson Cameli veio da FPA

PASSOU DE TEMPO

E caminhando para o segundo ano de mandato, o grupo que chegou ao poder não pode mais ficar atirando nos defeitos petistas, porque a campanha acabou e tem é de mostrar serviço.

CONTINUA DISPARADO

Na última pesquisa feita por encomenda do grupo palaciano o presidente Jair Bolsonaro continua com uma aceitação espetacular no Acre. O que mostra que manteve a popularidade.

MUDAR O DISCURSO

O Jorge Viana foi um bom governador, um bom prefeito, é a minha opinião. Mas o seu discurso continua tão velho como quando disputou pela primeira vez o governo. Não empolga mais o discurso só surrado do Lula lá e nós aqui: nós somos os puros, e os adversários impuros.

FRASE MARCANTE

“Toda pessoa que encontro é superior a mim em alguma coisa, e nesse particular aprendo com ela”. Emerson.