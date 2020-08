Rômulo Grandidier assume Secretaria Estadual da Fazenda

O contador Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier é novo secretário da Fazenda do Estado do Acre. A nomeação foi publicada na edição desta segunda-feira, 10, no Diário Oficial. Grandidier assume uma das secretarias mais importantes na estrutura do Poder Executivo.

Natural de Cruzeiro do Sul, ele é formado em Ciências Contábeis pela Universidade da Amazônia e pós-graduado em Auditoria Interna e Externa, Direito Tributário, Legislações & Contencioso Fiscal e em Auditoria Contábil e Gestão de Tributos.

Com 22 anos de experiência na área econômica, Grandidier atua como contador, consultor, auditor e projetista, além de sido professor universitário no Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Vale do Juruá de 2003 a 2013. Também foi diretor do mesmo instituto no período entre 2008 e 2013.