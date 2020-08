Prefeitura divulga resultado preliminar de processo seletivo da Sasdh

A Prefeitura de Rio Branco informa que o resultado parcial dos aprovados no processo seletivo para preenchimento de vagas na área da Assistência Social já está disponível. Os nomes foram divulgados na edição de hoje, 10, no Diário Oficial nº 12.855, que devido um problema de natureza técnica, a publicação não ocorreu de forma integral, mas consta na íntegra no site da Prefeitura de Rio Branco, em nome da publicidade, transparência e lisura do processo.

O resultado tem caráter preliminar e os candidatos podem, a partir deste momento, interpor recursos de forma on-line através do endereço https://concursosasdh.riobranco.ac.gov.br/

O período de recursos vai até o dia 11 de agosto.

A Comissão Organizadora garante que todos os recursos serão avaliados e o resultado final divulgado no dia 13 de agosto.

Foram quase 3 mil inscritos na disputa por uma das 81 vagas.

De acordo com o edital serão preenchidas 23 (vinte e três) vagas para formação em Nível Superior, 54 (cinquenta e quatro) de Nível Médio e 4 (quatro) de Nível Fundamental.

Os salários variam de R$ 1.350 a R$ 2.700.

A jornada de trabalho para todas as funções é de 40 (quarenta) horas semanais, com exceção da função de assistente social e psicólogo que serão de 30 (trinta) horas por semana.

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

CARGO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CARGO VISITADOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – INDEFERIDO

CARGO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CARGO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – INDEFERIDOS

CARGO PSICÓLOGO

CARGO PSICÓLOGO – INDEFERIDOS

CARGO PEDAGOGO

CARGO PEDAGOGO – INDEFERIDOS

CARGO MOTORISTA

CARGO MOTORISTA – INDEFERIDOS

CARGO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FEIZ – INDEFERIDOS

CARGO COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CARGO ASSISTENTE SOCIAL – INDEFERIDOS

CARGO ASSISTENTE SOCIAL

CARGO AGENTE SOCIAL

CARGO AGENTE SOCIAL – INDEFERIDOS