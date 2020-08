Sobe o número de acreanos que conhecem alguém infectado por Covid-19          

A nova atualização da pesquisa sobre o impacto da Covid-19 no Brasil, do portal Trocando Fraldas (www.trocandofraldas.com.br) mostra que cresceu o número de acreanos que conhecem alguém que foi ou está infectado pelo novo coronavírus: em junho eram 52%; depois, em julho, 68%. E agora, em agosto, subiu para 78%.

O estudo teve abrangência nacional e foi realizado com mais de 7.500 pessoas de 27 à 28 de julho de 2020. O método de coleta de dados foi feito por meio de questionário em formulário na internet. .

Em Roraima, líder do ranking nos Estados, 85% dos entrevistados conhecem alguém que tem ou já teve coronavírus. Maranhão aparece na sequeência, com 80% dos entrevistados afirmando conhecer alguém contaminado. Na primeira pesquisa o Amazonas era o líder, com 77%, mas agora é o 12o, com 70%.

Em Roraima, 85% dos entrevistados conhecem alguém que tem ou já teve coronavírus. No estudos anterior, o percentual era de 81%.

No Rio de Janeiro, 62% dos participantes conhecem alguém que já foi acometido. E esse percentual era de 59% no último estudo.

Já em São Paulo pelo menos metade da população conhece alguém já infectado.

No Rio Grande do Sul, no estudo anterior somente 23% da população conhecia alguém que já pegou o vírus. No novo estudo, o percentual aumentou para 46%.

Dentre todos os estados, 3 em cada 5 participantes conhecem alguém que já foi infectado pela Covid-19. E esses percentuais só crescem com o passar dos meses.

Filas, aglomerações, festas e outros comportamentos inadequados para o período de isolamento social na fase vermelha do risco de Covid-19 eram constantes no Acre. Agora, na fase amarela, a situação deve piorar ainda mais.

Desde que surgiram os primeiros casos de coronavírus na China em dezembro de 2019, o vírus têm se espalhado de forma devastadora em todo o mundo.