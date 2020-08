Militares do Giro recuperam veículo no Portal da Amazônia

Policiais do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), da Polícia Militar, recuperaram na sexta-feira, 07 de agosto, uma veículo, que havia sido subtraído no bairro Portal da Amazônia momentos antes.

Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo e ao chegar ao local encontraram as vítimas, que relataram que homens armados adentraram a residência e roubaram o veículo HB20, e ferramentas.

Com as informações, os militares realizaram patrulhamento pela área e encontraram o veículo abandonado, na rua Samaúma, no bairro Portal da Amazônia.