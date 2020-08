Live nesta segunda (10) oficializa Mostra Viver Ciência no Acre         

Uma live às 15 horas desta segunda-feira (10) fará o lançamento oficial da 6ª edição do Viver Ciência no Acre. Em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, a mostra será realizada de modo virtual entre 28 de setembro e 30 de outubro.

As inscrições começam logo depois do lançam ento e se estenderão até o dia 11 de setembro, tempo em que, prevê a Secretaria de Estado da Educação, as escolas terão para realizar a escolha de suas equipes.

Por ser virtual, haverá tarefas pré-definidas para cada equipe, sejam jogos, perguntas e respostas ou mesmo provas-relâmpagos que terão como base as mais diversas áreas do conhecimento com as quais os alunos já trabalham em seu dia a dia.

As equipes também ficarão responsáveis por administrar ou criar suas próprias páginas na rede social Instagram, plataforma sobre a qual serão realizadas as competições.