Diap diz que País tem 125 deputados e um senador candidatos em 2020; Acre tem dois            

Estudo proposto pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) aponta a candidatura de 125 parlamentares – 124 deputados e um senador – no pleito municipal. Eles podem concorrer a vagas de prefeitos ou vice-prefeitos em 2020, diz o levantamento. Se confirmado, o número será maior que a média histórica, fixada em 94 nomes.

Dos 124 deputados que possivelmente podem se candidatar, 121 têm interesse pela vaga de prefeito. Apenas o senador Eduardo Braga (MDB-AM) colocou-se como pré-candidato à prefeitura de Manaus, sua terceira vez na corrida. Sua posição no Ranking dos Políticos é 429.

O aumento nas candidaturas ocorre por causa do fundo criado para custear campanhas eleitorais, pelas candidaturas de parlamentares que disputam entre si apoio das bases e testes ideológicos, reflexo da divisão da sociedade nas eleições gerais. Isso deve se repetir no próximo pleito, onde há tendência de muitas candidaturas de evangélicos e policiais – base do governo Bolsonaro.

