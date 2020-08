MPAC celebra parceria para combater a violência contra mulher

A convite do Governo do Estado do Acre, através da primeira-dama Ana Paula Cameli, a procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, participou nesta sexta-feira, 7, de uma agenda no Palácio Rio Branco, em alusão aos 14 anos de promulgação da Lei Maria da Penha no Brasil.

Na ocasião, também foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o MPAC, Governo do Estado, Tribunal de Justiça do Estado do Acre e Defensoria Pública do Estado do Acre, visando o enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar praticada contra as mulheres no estado.

O evento também marcou o início da campanha “Agosto Lilás” para o combate a violência contra a mulher. Na ocasião o Palácio do Governo foi iluminado com luzes lilás. Em nome das diversas ações previstas para esse mês, a chefe do MP acreano anunciou que o edifício-sede da instituição, também acenderá suas luzes em adesão à campanha.

A PGJ chamou a atenção em seu discurso, para a necessidade das instituições se unirem no combate a violência contra a mulher, sobretudo, porque o estado do Acre figura há três anos, em primeiro lugar no ranking nacional de feminicídio. No primeiro semestre de 2020, nove mulheres já foram mortas no estado, ou seja, mais de uma mulher morta por mês.

“Conjugado a isso, há outra questão preocupante: a prescrição dos crimes contra mulher no Acre. Em 2016, um diagnostico mostrou que 50% dos crimes contra a mulher, prescrevem no nosso estado. As prescrições geram um cenário de impunidade. Por isso, estamos avançando num trabalho coordenado pelo TJAC e o MPAC já tem finalizado um Plano de Atuação para esse enfrentamento, o qual também será lançado nesse mês do Agosto Lilás, para iniciar sua execução”, disse a PGJ.

O MPAC também preparou uma programação dedicada ao Agosto Lilás. O edifício-sede da instituição também será iluminado e há uma programação específica de capacitação e sensibilização na área de violência contra a mulher.

“Também estamos deflagrando uma campanha de sensibilização como sempre fizemos. Nesse período de pandemia foi criado um grupo para atuar no combate à violência contra a mulher. E nós lançamos o app do CAV e várias ações integradas com parceiros, além de campanhas de sensibilização. Aproveito para registrar que o Ministério Público do Acre vai estar sempre na linha de frente no combate à violência contra a mulher”, finalizou a PGJ.