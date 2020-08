O deputado Jonas Lima pediu ao Ministério Público e Governo do Estado flexibilização das medidas que restringem os cultos religiosos presenciais no Estado do Acre.

“Ao contrário de atrapalhar as igrejas ajudam a orientar a população. Fecham as igrejas e as distribuidoras de bebidas ficam abertas até altas horas”, comparou.

Ele pediu mobilização para reverter as restrições. “A igreja faz o bem para a sociedade”, disse Jonas Lima.