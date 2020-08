Governo age com preconceito e não está pagando subsídio do borracha, diz deputado

O deputado Edvaldo Magalhães que uma audiência pública no âmbito da Comissão de Serviço Público para avaliar o contrato do Governo do Acre com o banco alemão KFW, cujo fundo se destina à subsidiar a produção de borracha no Estado.

“Não é uma atividade pequena. É responsável por tocar uma grande indústria em Sena Madureira mas o que está ocorrendo é inexplicável”, disse Magalhães. “O Governo do Estado tem o dinheiro em caixa desde 2017, um volume grande de recursos que financiam vários programas que inclusive são tocados pelo atual governo”, completou. “Mas nenhum centavo foi pago do subsídio da borracha. Ele apresentou planilhas de R$730 mil que o governo “deve, tem o dinheiro e não paga por que não quer”.

Há uma contradição entre com o governo federal, que paga mais e em dia em subsídio da borracha.”Quando os técnicos vão para o exterior juram de pé juntos que tem compromisso com a sustentabilidade mas aqui boicotam”, afirmou.