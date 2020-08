Duarte diz que potencial do MDB tem sido decisivo para o desenvolvimento

O deputado Roberto Duarte disse nesta terça-feira (4) desejou boas-vindas aos colegas que retomam, junto com ele, os trabalhos legislativos do 2o semestre de 2020.

Duarte exaltou o trabalho do senador Marcio Bittar, correligionário do MDB, que tem se destacado no Governo Federal e junto ao governador Gladson Cameli. “Só para saúde o senador Marcio Bittar destinou mais de R$34 milhões”, disse ele, lembrando também dos deputados Flaviano Melo e Jéssica Sales.

O MDB, diz ele, foi o que mais carreou recursos para o Acre em 2019 e 2020. “Estamos mostrando o potencial do MDB, o quanto tem alocado para o Acre”, afirmou.