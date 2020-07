Prefeitura busca apoio do Banco do Brasil para comerciantes do Aquiri Shopping

A instalação dos lojistas no Aquiri Shopping já começa a ser organizada pela Prefeitura de Rio Branco. Visando garantir o êxito dos camelôs que após mais de 40 anos trabalhando no Calçadão da Benjamin Constant serão abrigados em novos espaços do Shopping, o município tem buscado o apoio de instituições financeiras e operadoras de crédito para garantir que os lojistas tenham acesso a linha de crédito e financiamento com condições especiais.

Na manhã desta quinta-feira, 30, o secretário municipal de Administração (Segat), Márcio Oliveira, o secretário municipal de Agricultura Familiar (Safra) e presidente da Comissão de Transparência que acompanha a execução do Projeto do Aquiri Shopping, Paulo Braña, receberam o superintende regional do Banco do Brasil, Márcio Carioca, o consultor de negócios, Romanti Reis e o gerente de negócios, Jorcinei Pereira.

“Essa é uma das maiores obras que a Prefeitura de Rio Branco vai entregar para a população. Estamos acompanhando todos os passos desse projeto, e agora na gestão da prefeita Socorro Neri estamos conseguindo finalizar. O que a gestão quer é fortalecer a ida desses comerciantes para o shopping, como todo suporte financeiro”, explicou Oliveira.

Foi com o Banco do Brasil que a Prefeitura fez a contratação do crédito para continuação da obra, em 2018, isto é, já existe uma relação de parceria, como ressaltou Braña. “Quando o Ministério do Turismo deixou de enviar os recursos para que o município pudesse dar continuidade à obra, foi com o Banco do Brasil que a gestão fez a operação de crédito para não deixar que o trabalho ficasse parado por mais tempo. Então termos a possibilidade de estabelecer essa parceria nos dá a certeza de que eles serão bem atendidos”, disse.

Os secretários explicaram que parte dos comerciantes está formalizado e outros precisam passar por esse processo, mas junto ao Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) o perfil comercial de cada um será redefinido. Além disso, os comerciantes desenvolverão um plano de negócios individual com o apoio do Sebrae.

Márcio Carioca pontuou que todos esses passos são importantes para os empreendedores, mas também para o Banco. “Nós temos condições de oferecer financiamento, capital de giro e outros serviços para cada empreendedor dentro do seu perfil e necessidade. A próxima fase agora é analisar a expectativa de mercado de cada um e as condições cadastrais, e diante disso, vamos definir como se dará o apoio do Banco do Brasil para esses comerciantes”, frisou.