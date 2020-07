Jornal de Lisboa destaca contratação de Goleiro Bruno no Estrelão

Sediado em Lisboa, o jornal A Bola destacou em sua edição digital que o técnico português João Moto, do Rio Branco FC, está prestes a receber em seu elenco um goleiro que já esteve preso por homicídio.

Com o título “Técnico português recebe guarda-redes que esteve preso por homicídio” a nota de A Bola lembra que Bruno, o novo goleiro do Estrelão, ainda cumpre pena em regime semiaberto pelo assassinato de Eliza Samúdio.

“Segundo o presidente do Rio Branco, o guarda-redes estará disponível para jogar todas as competições, tendo expressado o desejo que Bruno possa ter importante contributo no objetivo de conquistar o título do campeonato Acreano e o acesso a Série C”, relata A Bola.

