Corpo de Bombeiros atende a ocorrência de incêndio de residência em Cruzeiro do Sul

Na manhã deste domingo, 26, as 6h10min, o Corpo de Bombeiros Militar em Cruzeiro do Sul foi acionado para atender ocorrência de incêndio em residência na Rua Pernambuco, bairro telégrafo.

Chegando ao local, as chamas já estavam muito altas, devido a estrutura de madeira da residência, e com grande risco de propagação para as casas vizinhas.

Em 1h de combate, os militares extinguiram o incêndio, protegendo também as propriedades adjacentes.

No momento do incêndio não haviam pessoas na residência, a proprietária, uma senhora de 52 anos, estava na casa de uma amiga.

Ainda não se sabe a causa definitiva do incêndio.