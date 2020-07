A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho da Rondônia e Acre informa que o Processo Judicial Eletrônico estará indisponível a partir das 15h do 31 de julho (sexta-feira), até 2 de agosto (domingo).

A indisponibilidade do PJe vai até às 23h do dia 2/8, visando a atualização do sistema para a versão 2.5.7.