Covid-19: Ministério manda R$4 milhões por 30 leitos de UTI no Acre            

O Brasil já conta com 11.084 leitos de UTI habilitados pelo Governo Federal para tratar exclusivamente pacientes graves ou gravíssimos com Covid-19.

Do total, 247 são leitos pediátricos. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu R$ 1,59 bilhão, pago em parcela única, para que estados e municípios possam custear esses leitos por 90 dias, ou enquanto houver necessidade em decorrência da pandemia. Somente esta semana foram habilitados 586 leitos de UTI Covid-19.

Para o Acre, o número atualizado do Ministério da Saúde diz que são 30 leitos habilitados ao custo de R$4 milhões.

Os recursos são repassados no ato da publicação das portarias que autorizam as habilitações dos leitos no Diário Oficial da União. Cada leito para Covid-19 recebe o dobro do valor normal do custeio diário para leitos de UTI, passando de R$ 800 para R$ 1.600.

O MS diz que os gestores dos estados e municípios contemplados recebem o valor antes mesmo da ocupação do leito. “A medida fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para todos os estados brasileiros, incluindo capitais, municípios maiores e, especialmente, pessoas menos protegidas no interior do país”, afirma o Ministério da Saúde.