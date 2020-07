Frente fria chega ao Acre neste domingo, mas vai embora um dia depois

Uma frente fria de baixa intensidade chega ao Acre neste fim de semana e no domingo (26) esse fenômeno se estabelece no Estado e vai deixar o tempo mais fechado, com céu variando de parcialmente nublado a nublado.

Para a região do Vale do Juruá há possibilidade de chuva isoladas à tarde. Nas demais regiões do Estado, inclusive na Capital não há previsão de chuva.

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia calcula que na segunda-feira (27) a friagem fraca que chegou nos últimos dias perderá força no Acre e o Sol e o calor voltam a predominar sobre o Estado.

A previsão para a segunda-feira é de um dia de céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva em todo o Estado.