Pedófilo do DF agiu no país todo. “Só não se recorda do Acre”, diz delegado

O texto é do portal Metrópoles (www.metropoles.com): “O pedófilo que fez pelo menos 60 vítimas no Distrito Federal afirmou aos delegados que cometeu o crime em todas unidades da Federação.

-Só não se recorda do Acre.

A informação foi dada pelo delegado-chefe da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), Josué Ribeiro.

Segundo ele, as investigações podem tomar uma proporção tão grande que não está descartada a possibilidade de enviar para os estados de origem todas as denúncias que estão chegando.

-Precisamos aguardar as conversas de outros dois perfis que já identificamos para saber o tamanho desse caso -diz Josué.

Outra dúvida que pode ser tirada com o acesso às conversas que o criminoso manteve com crianças e adolescentes é descobrir se havia uma rede de pedofilia por trás do homem ou se o acusado agia sozinho. Os alvos tinham entre 11 e 14 anos”.

