Ministério do Meio Ambiente institui Agenda Ambiental na Administração Pública               

O Ministério do Meio Ambiente instituiu nesta sexta-feira (24) o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (Programa A3P) a finalidade de promover a responsabilidade socioambiental, a adoção de procedimentos de sustentabilidade e critérios socioambientais nas atividades do setor público.

Entre outras ações, a medida pretende estimular a construção de uma cultura institucional que agregue valores, atitudes e comportamentos consoantes com a responsabilidade socioambiental.

O Programa A3P promoverá cursos, treinamentos e capacitações, presenciais ou à distância, para orientar e qualificar a realização do diagnóstico socioambiental do órgão, a definição das ações prioritárias, a elaboração do programa de gestão socioambiental, a elaboração do plano de sensibilização, o monitoramento e avaliação da implantação do PA3P, a difusão do conhecimento relativo aos eixos temáticos dessa agenda.