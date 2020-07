A comissão formada no estado para o acompanhamento dos casos da Covid-19 tem atuado de forma profissional. Claro que, os interesses são contrariados e os protestos acontecem por parte daqueles que têm as suas atividades comerciais fechadas. A pandemia é um tema que só deve ser discutido à luz da ciência, e não da religião. Por isso, abrir as igrejas neste momento porque este ou aquele Pastor evangélico está bravo é criar um privilégio e jogar por terra todo um trabalho científico da equipe da Covid-19. Se as igrejas estão programadas para serem abertas apenas na chamada faixa de contágio amarela, quando os casos de contaminações estão mais brandos, por qual razão pular a cerca para a faixa laranja, porque este ou aquele Pastor está emburrado, no tradicional jeitinho brasileiro? Na ciência não pode ter o “jeitinho brasileiro”, porque estamos tratando com o salvamento de vidas. O governo, que vem conduzindo bem até aqui o combate a Covid-19, não deve e não pode aceitar pressões. Se ceder às pressões e liberar os cultos nos templos com a pandemia numa crescente, para ser coerente, terá que abrir todas as outras atividades consideradas não essenciais. E assim quebrar todo o planejamento criterioso sendo seguido. Não brinquemos de roleta russa.

CADA CURVA DE IGARAPÉS

Muitos vêm o ex-prefeito Vagner Sales apenas um “campeão de eleições”, como se fosse algo de momento. Essa sua força eleitoral vem de mais de quarenta anos na lida política. Conhece cada curva dos igarapés do Alto Juruá. Fala a linguagem do povo. E as urnas respondem. Não é surpresa o filho Fagner Sales (MDB) liderar a corrida para a prefeitura de Cruzeiro do Sul.

SEJA QUAL FOR A COMPOSIÇÃO

Ainda não está clara qual a composição de forças para lhe enfrentar, nem o candidato do grupo palaciano está escolhido, mas em qualquer cenário vão comer um tapado para derrotar a candidatura do Fagner Sales para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. As pesquisas mostram isso.

NÃO É DEMAGOGIA

Não é demagogia quando se vê cenas do governador Gladson Cameli abraçando crianças pobres, dando uma bicicleta ou outro presente, o que se repete por todo estado. É da sua sensibilidade. É uma imagem de desprendimento que cultiva desde que chegou ao poder.

COISAS DIFERENTES

Entre reconhecer esta virtude do Gladson e o seguir cegamente na política, vai uma distância grande. Não atendo pedido de voto, escolho meu candidato a cargo majoritário por empatia.

BEM MELHOR

O Gladson Cameli fica melhor neste perfil de estar junto à população mais humilde do que se envolver em briga política paroquial. Até porque em 2022 é um cenário bem diferente.

AGIU CORRETAMENTE

O governador Gladson Cameli agiu corretamente em manter no comando da Polícia Civil o Delegado Henrique Maciel. Aplica-se a presunção de inocência em quem não foi julgado.

LONGE DE MIM

A posição majoritária no PT é a de que se o partido não for ao segundo turno na capital, não apoia nenhum candidato com preferência bolsonarista. Isso tiraria de cara uma coligação com Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) ou Roberto Duarte (MDB), defensores dos projetos do “Mito”.

FORA DE COGITAÇÃO

Também está fora de cogitação, até pela lógica, apoiar a prefeita Socorro Neri, com quem rompeu politicamente, e o professor Minoru Kinpara (PSDB), que abandonou o partido.

ÚNICA ALTERNATIVA

A única alternativa que vai restar ao PT é a de levar o seu candidato à PMRB ao segundo turno.

PREFERÊNCIA DISPARADA

Tenho alguns Pastores evangélicos amigos, fiéis de várias denominações evangélicas, e sinto quando a conversa gira sobre política, claramente, uma inclinação pela candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS). As suas idéias conservadoras sobre a família os aproximam.

NINGUÉM FIQUE SURPRESO

Ninguém fique surpreso se esta confusão toda nos PROGRESSISTAS terminar sem nenhuma mudança de rumo, e os que estão hoje num confronto pelo domínio do partido, estejam juntos depois da eleição. A minha experiência me ensinou a não apadrinhar político em briga.

HOMEM DE BEM

Já disse outras vezes neste BLOG que considero o discurso do Tião Bocalom chato, um pé no saco, mas isso não me dá o direito de não reconhecer ser ele um dos políticos mais honrados do Acre. Não entrou, não fez nenhuma confusão, está neste tiroteio por ter sido escolhido candidato a prefeito pelos PROGRESSISTAS. Não está de intrujão, não forjou este problema.

IMAGEM BEM TRABALHADA

A um secretário ou secretária de comunicação de um órgão público é essencial ter trânsito e diálogo com a classe jornalística, não adianta sentar num computador e ficar disparando matérias para as redações dos sites ou de blogs. Sem essa interação, fracassa na missão.

CULTURA DA IMAGEM

Claro que o ex-prefeito Marcus Alexandre fez a sua parte criando fatos positivos na sua gestão, mas muito da sua imagem favorável na opinião pública se deve ao trabalho da secretária de Comunicação, Andréia Forneck. Ligava, atendia ligações, pedia, ponderava, nunca censurou notas, e o resultado foi um trabalho maravilhoso quando comandou a Comunicação da PMRB.

MESMO DIAPASÃO

No mesmo teto está a secretária de Comunicação do governo Gladson, jornalista Silvânia Pinheiro. É outra admirada pelos jornalistas, ao invés do rancor com uma nota que desagrada ao governo, prefere conversar que censurar. É a opinião de um decano da imprensa acreana.

ACORDA-SE FORA DELE

Cargo de confiança é passageiro como uma nuvem, se dorme nele e se acorda fora dele,

PAGO, QUANDO PUDER

Além de disputar a eleição municipal com o caixa furado e fora do poder, o PT regional continua atolado ainda em dívidas da campanha. Vez por outra se vê na rede social cobranças irônicas de marqueteiro de dívidas por trabalhos na última eleição. Está no de pago quando puder.

NÃO DIGA ISSO!

O ex-senador Jorge Viana (PT) costuma falar nas suas entrevistas que não conhece um empresário que ficou rico nos governos do PT. JV, JV, o Acre é terra de muro baixo. Fale por você. Aqui todo mundo conhece todo mundo. Este é um caminho espinhoso a ser seguido.

ESTARÁ NA CAMPANHA

O sonho do senador Márcio Bittar (MDB) sempre foi o de ver o deputado Roberto Duarte (MDB), desde os primeiros dias do mandato, ser um defensor do projeto do Gladson, na ALEAC. Mas este enveredou pelo caminho da crítica. Ainda assim vai apoiá-lo à PMRB.

OPOSIÇÃO MEIA BOCA

A política aguerrida e radical na oposição aos prefeitos adversários da Frente Popular, se transformou numa oposição meia boca neste novo mandato de deputada federal da Perpétua Almeida (PCdoB), em relação ao governo do estado.

FRASE MARCANTE

“quem cabras não tem e cabritos vende, de algum lugar lhe vêm”. Ditado espanhol.