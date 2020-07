GIRO apreende duas armas de fogo no Baixada da Sobral

A equipe militar realizava patrulhamento de rotina, quando avistou um cidadão em atitude suspeita. O homem ao notar a presença policial tentou evadir-se, mas foi detido pela guarnição. Durante as buscas, foram localizadas com ele um rifle calibre 44, com 04 cartuchos e também uma escopeta artesanal, calibre 32, também municiada.