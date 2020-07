Vereador questiona ”por que pode abrir o comercio e as igrejas não?”

O líder do PSD na Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Anderson Sandro fez na manhã desta quinta (23) dois questionamentos críticos a gestão municipal.

O primeiro ponto foi relacionado ao transporte público, que segundo informações que o parlamentar tem recebido, que os ônibus demoram cerca de duas horas.

“Recebo reclamações constantes de trabalhadores que chegam a esperar quase duas horas no ponto de ônibus, onde para chegar no trabalho às oito horas, ele precisa sair de casa às cinco horas. A prefeitura precisa cobrar uma atenção da RBTrans e na fiscalização no terminal”, disse Anderson.

Ainda na sua fala, o parlamentar cobrou explicações que levam a prefeitura a excluir as igrejas de reabrirem nesse momento.

“Eu gostaria de saber qual o critério que a prefeitura está usando para reabertura e o que motiva essa exclusão das igrejas. Será que é algum problema com as igrejas evangélicas? Eu não sei da sua crença, mas por que pode abrir o comercio e as igrejas não?”, ressalta Sandro.