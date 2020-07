Uma aposta única de Atibaia (SP) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.282 da Mega-Sena, realizado noite desta quarta-feira (22) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio foi de R$ 28.456.665,08.