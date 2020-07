Acre tem o 3º maior número de afastados do trabalho por causa da pandemia

Segue alto o número de trabalhadores acreanos afastados do trabalho em consequência da pandemia do novo coronavírus, segundo os novos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira (23).

Nada menos que 21,3% da população economicamente ativa do Acre foi obrigada a afastar-se do trabalho por conta da Covid-19 no mês de junho, período de referência da pesquisa do IBGE.

O percentual do Acre é o 3o maior do País, perdendo apenas para Amapá (31%) e Maranhão (22%).

Serviços diversos, alojamento e alimentação, e serviços domésticos foram as atividades que mais afastaram trabalhadores no País.