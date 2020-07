Acumulada, a Mega-Sena sorteia um prêmio estimado de R$ 29 milhões nesta quarta-feira (22), logo mais às 18 horas.

Para concorrer ao prêmio principal, é necessário fazer uma aposta de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 17 horas desta quarta-feira.