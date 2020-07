Mara Rocha garante envio extra de medicamentos para transplantados

Os pacientes transplantados do Estado do Acre têm sofrido com a falta dos medicamentos Micofenolato de Sódio e Miclofenalato de Mofetila, imunossupressores de alto custo que impedem a rejeição de órgãos. Os medicamentos são fornecidos pelo Ministério da Saúde e, por questões burocráticas, o próximo envio está previsto para os próximos 30 dias.

Os pacientes transplantados do Estado do Acre têm sofrido com a falta dos medicamentos Micofenolato de Sódio e Miclofenalato de Mofetila, imunossupressores de alto custo que impedem a rejeição de órgãos. Os medicamentos são fornecidos pelo Ministério da Saúde e, por questões burocráticas, o próximo envio está previsto para os próximos 30 dias.

Ao tomar conhecimento da falta dos medicamentos, a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) buscou o Laboratório do Exército e o Gabinete do Ministro da Saúde, e, por fim, conseguiu o envio imediato de algumas unidades, em caráter de urgência, para evitar que o remédio deixe de ser fornecido.

“O ex-presidente da Associação dos Pacientes Renais crônicos e Transplantados do Acre, Vanderli Ferreira, me informou que o medicamento estava em falta no CREME e isso foi confirmado pelo Secretário de Saúde, que pediu minha ajuda para tentar antecipar os trâmites no Ministério da Saúde. Diante disso, busquei o Ministro, que se sensibilizou com a situação dos 200 transplantados do Acre e autorizou o envio de uma remessa extra imediatamente”, explicou a parlamentar.