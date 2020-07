Delegado emite nota de repúdio após ser alvo de denúncia

O atual delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira, emitiu uma nota de repúdio na noite desta terça-feira, 21, acerca da acusação de que seria beneficiado em um esquema de “rachadinha”.

O delegado foi alvo de denúncia na Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio, do Ministério Público do Acre (MPAC), no dia 25 de fevereiro. E consta que haveria suposto repasse por parte de um servidor público ou prestador de serviços da administração, de parte de sua remuneração ou lucro.

Segundo denúncia protocolada no MP, pelo menos dois servidores dividiam os salários com o delegado. Seriam eles: Odion de Oliveira Monte e José Raimundo Sampaio de Melo, ambos apontados como participantes do esquema de ‘rachadinha’.

A dupla teria sido lotada na Delegacia Geral logo depois da nomeação de Henrique Maciel com o único objetivo de “dividir” os proventos com o delegado.

Em nota, o delegado tratou a denúncia como caluniosa e atribuiu a denúncia a interesses escusos e que provará sua inocência em tempo oportuno.

“A investigação provará que se trata de uma denúncia inverídica, absurda e acima de tudo caluniosa, pois não apresenta qualquer prova irrefutável relacionado a minha conduta. Por trás de tudo isso existem interesses escusos, os quais mostraremos no momento oportuno. Por fim, acredito no sistema de justiça e desde já estou à disposição para quaisquer esclarecimentos”, encerrou.