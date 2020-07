Novo portal de transparência do Governo do Acre entra hoje (21) no ar

O governador Gladson Cameli lança às 10 horas desta terça-feira (21) o novo Portal de Transparência do Estado do Acre. O evento ocorre no auditório da Biblioteca Pública.

O novo site é baseado em um Interface de Programação de Aplicativos (API), que coleta os dados diretamente dos principais sistemas do Estado, sem qualquer intervenção humana, e os apresenta em formato próprio para consumo. Este padrão, além de automatizar e padronizar a busca e entrega de dados, facilita o acesso para todos os envolvidos interessados.

A atualização do portal está sendo realizada pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Secretaria de Fazenda (Sefaz), Controladoria Geral do Estado (CGE), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Casa Civil, com o objetivo de levar “a informação de forma mais fácil, ágil e clara possível ao cidadão”.