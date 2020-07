Governo reestrutura espaços físicos de secretarias

Conhecidas como instituições responsáveis pelas mais diversas obras de melhorias que beneficiam a população em todo o estado, neste período de quarentena, em que a maioria dos servidores públicos de áreas administrativas estão trabalhando em home office, o Governo do Estado está restaurando os espaços físicos das secretarias de Estado da Infraestrutura (Seinfra), de Desenvolvimento (Sedur) e o Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), além de organizar as pendências existentes.

O objetivo é promover a valorização do servidor público com obras, readequação de espaços e diversas outras melhorias, dando a eles condições dignas de trabalho. “Estamos aproveitando esse momento em que as pessoas estão desempenhando suas funções em casa, para colocar o espaço em que eles trabalham em ordem. Preparando tudo para recebê-los no retorno das atividades, dando melhores condições de trabalho e acabando com possíveis entraves que possam impedir o perfeito desenvolvimento dos trabalhos. As melhorias já estão bem avançadas”, explicou Ítalo Medeiros, secretário de Estado da Infraestrutura.

Entre as melhorias, as equipes estão trabalhando na reforma dos departamentos, troca de pisos, restauração da parte elétrica, troca e reposição de equipamentos, revisão da frota de veículos, licitação para aquisição de veículos e softwares para gerenciamento de projetos, além da regularização de pagamentos e renegociação de dívidas.

Servidor há mais de 35 anos na Seinfra, Raimundo Gomes vê as mudanças como um novo tempo de valorização. “Nesse tempo de serviço aqui na secretaria, já trabalhei nos mais diversos departamentos. Aqui é nossa segunda casa, passamos a maior parte do tempo das nossas vidas aqui, então ter um ambiente acolhedor é importante e percebo que a atual administração tem se preocupado com isso. As melhorias estão acontecendo não só lá fora, mas para quem trabalha aqui dentro também e só temos a agradecer pela valorização”, disse o servidor.