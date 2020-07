Fecomércio encerra entrega de sacolões a famílias carentes do Acre

Coordenado pela Fecomércio, o Programa Mesa Brasil do Sesc, finalizou nesta 3a semana de julho mais uma etapa de distribuição de cestas básicas a famílias vulneráveis. As cidades de Acrelândia e Porto Acre foram as últimas a receber as cestas.

Nesta etapa foram distribuídas aproximadamente 4 mil cestas básicas em 14 municípios do Estado. O recurso para aquisição dos alimentos foi proveniente de doações realizadas ao Projeto Fome de Música do Sistema Fecomércio do Distrito Federal.

A coordenadora do Mesa Brasil do Sesc Acre, Marizete Melo, explicou que sem o apoio e colaboração dos parceiros foi fundamental para o sucesso da ação. “Isso tudo foi possível devido às parcerias, das doações ao Projeto Fome de Música, dos empresários e sociedade que contribuíram com essa rede de solidariedade nesse momento tão crítico”.

O prefeito de Acrelândia, Ederaldo Caetano, agradeceu as 150 cestas básicas doadas a famílias do município. “Nosso sentimento é de gratidão ao Mesa Brasil que trouxe essas cestas básicas para atender nossas famílias carentes em uma época dessas de pandemia. Agradecemos ao Sesc por essa ação muito boa ao município”.