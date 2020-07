´Vazios geográficos´ são as regiões que mais queimam em Rio Branco

Os vazios geográficos são, na área urbana e entorno de Rio Branco, as regiões mais críticas para a ocorrência de queimadas na capital do Acre.

São localidades como a região da Cidade do Povo, da regional Calafate e fazendas ao entorno da capital, entre outras.

A informação é do secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, Aberson Carvalho. Ele confirma que as queimadas urbanas dobraram de ocorrência em 2020 na comparação com o ano passado. “Questão de cidadania”, lamenta Aberson, pedindo que as pessoas tomem mais cuidado e evitem queimar especialmente porque o período é de emergência sanitária.