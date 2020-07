Vacina chinesa chega a SP para testes em humanos no Brasil

Na madrugada desta segunda-feira (20), o avião que trazia o carregamento da vacina chinesa contra a Covid-19 que será utilizada na terceira fase de testes em São Paulo pousou no aeroporto de Cumbica, na cidade de Guarulhos (SP). Com isso, a testagem nos voluntários já deve ter início.

Nesta 3a fase, os pesquisadores esperam que a vacina consiga fornecer uma resposta definitiva sobre sua eficácia, se é capaz ou não de criar os anticorpos necessários para a imunização contra o novo coronavírus.

De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, o Butantan está adaptando uma fábrica para, após a realização dos testes e confirmação da efetivada, poder produzir a vacina em solo brasileiro. A ideia é que a capacidade de produção seja de até 100 milhões de doses, das quais 60% será destinada à distribuição no país a partir de junho de 2021, conforme acordo firmado com o laboratório chinês. (IG)