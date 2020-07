Capital avança para faixa laranja e Prefeitura orienta protocolo de reabertura do comércio

Na segunda classificação de risco definida pelo Pacto Acre sem Covid, Rio Branco avança para a faixa laranja e com isso algumas das atividades econômicas suspensas devido à pandemia poderão retomar seu funcionamento obedecendo protocolos orientados pela Prefeitura de Rio Branco.

O relatório técnico elaborado pelo governo do Estado foi divulgado nesta segunda-feira (20) e mostrou que todas as demais regionais que ainda estavam na faixa vermelha, de emergência, também avançaram na análise dos indicadores dos últimos 14 dias.

A faixa laranja é a segunda de quatro na escala de contenção da propagação do novo coronavirus e indica situação de alerta. A meta é atingir a verde, de cuidado, mas o próximo passo ainda é chegar à amarela, de atenção.

“Conseguimos uma vitoria parcial que pode ser perdida se não cuidarmos para que as medidas restritivas continuem sendo obedecidas. Agora, é preciso um envolvimento muito maior da população, de todos nós, no sentido de redobrarmos os cuidados com o reinício das atividades permitidas. Que seja um reinicio organizado, que as medidas de cuidado individuais e coletivas continuem sendo tomadas para garantir a nossa segurança e evitar um novo avanço do vírus”, alertou o médico Osvaldo Leal, coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavirus.

Os indicadores avaliados para a reclassificação apontam uma taxa de distanciamento social de 45%, de ocupação de leitos de enfermaria em 47% e de leitos de UTI em 70%, sendo que este último, de acordo com coordenadora do Grupo de Apoio Acre sem Covid, Karolina Sabino, faz a diferença, embora a avaliação seja determinada pelo conjunto.

“A redução ainda é tímida e tudo é em efeito cascata, a diminuição de óbitos, internações. Houve uma expansão de leitos e por isso a gente consegue ver o reflexo. Mas não é só um indicador que determina e sim todos em conjunto. Por isso é preciso o esforço da população de se resguardar para evitar a proliferação viral. Quem pude se isole, quem não puder tome os cuidados sanitários e mantenha o distanciamento”, destacou ela.

O trabalho de avaliação dos indicadores que determinam as faixas definididas no Pacto Acre sem Covid, é realizado em parceria com os gestores municipais que orientam os protocolos de retomada das atividades

A seguir o Manual Rio Branco sem Covid contendo o que pode reabrir na faixa laranja e quais os protocolos e critérios determinados pela Prefeitura de Rio Branco.

