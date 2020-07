Resultado da 1ª chamada do Prouni será divulgado nesta terça-feira (21)

Os interessados em concorrer às bolsas parciais e integrais do Programa Universidade para Todos (Prouni) tiveram até às 23h59 da sexta-feira passada (17) para se inscrever.

Diferente do Sisu, cujo resultado é divulgado em chamada única, o Prouni divulga o resultado da seleção em duas chamadas. A data da primeira chamada é dia 21 de julho e da segunda chamada, em 4 de agosto.

Nesta edição, há oferta de bolsas do Prouni em 1.061 instituições privadas de educação superior do país. Ao todo, são ofertadas 167.780 bolsas, sendo 60.551 integrais e 107.229 parciais, que são aquelas que cobrem a metade do valor da mensalidade do curso.

Para disputar uma das 60.551 bolsas integrais ofertadas, o candidato precisa ter participado do Enem de 2019 e atender aos seguintes critérios: ter nota média das provas do Enem 2019 de, no mínimo, 450 pontos e nota acima de zero na redação; ter renda familiar bruta de até um salário mínimo e meio; e ter cursado o ensino médio em escola pública ou em escola privada na condição de bolsista integral.

Para a bolsa parcial, a exigência do critério de renda é de até três salários mínimos por pessoa da família. Os demais critérios de admissibilidade ao Prouni são os mesmos dos exigidos para a bolsa integral, que é a que cobre a totalidade dos custos da mensalidade do curso.

O candidato não pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas ainda pode disputar uma bolsa por meio da lista de espera. De 18 a 20 de agosto é o prazo para o candidato inscrito manifestar interesse nessa última etapa da seleção do Prouni. O resultado da lista de espera será divulgado em 24 de agosto.

O Prouni é um programa de acesso à educação superior. É vedada a participação para quem já tenha concluído algum curso de nível superior.