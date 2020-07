Ifac divulga lista de aprovados para curso de Agente Cultural

Já está disponível a relação de candidatos aprovados para o curso de Agente Cultural do Instituto Federal do Acre (Ifac).

O curso, que será realizado na modalidade a distância, faze parte do Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC).

Conforme edital, os candidatos aprovados irão receber e-mail com a confirmação de suas matrículas. Após o recebimento do e-mail, o aprovado deverá acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no prazo de uma semana (a contar da data do recebimento do e-mail) para finalização da confirmação de sua matrícula.

As aulas têm previsão de serem iniciadas no dia 21 de julho, pelo AVA do Ifac. Os aprovados para as vagas receberão orientações, via e-mail, sobre como acessar a plataforma e iniciar os estudos.

Os certificados de conclusão serão emitidos somente para os estudantes que concluírem os componentes curriculares previstos no curso, obtiverem frequência mínima online (mínimo 75% de participação), realizarem as atividades propostas no AVA e alcançarem média igual ou superior a 7,0.

Veja a lista de aprovados