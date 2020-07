Em coletiva virtual Duarte lança plataforma digital para a construção de seu Plano de Governo

Em coletiva realizada pela internet, o deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Roberto Duarte, fez o lançamento nesta segunda-feira, 20, da plataforma digital para a construção de seu Plano de Governo para a Prefeitura de Rio Branco.

Na coletiva foi apresentado a plataforma como ferramenta de acesso para que mais pessoas contribuam com propostas para o Plano de Governo do emedebista.

A ferramenta possibilita o envio de contribuições nas mais diversas áreas: saúde, educação, mobilidade urbana, meio ambiente, cultura, segurança, desenvolvimento, agricultura, entre outras, de forma prática e rápida.

“Todos sabemos que estamos vivendo esse momento de pandemia e precisamos criar uma oportunidade de dialogar com a população e como a gente não pode fazer isso ao vivo, criamos essa plataforma para a população participar desse plano de governo. A ideia é ouvir todos que estão na ponta”, pontuou Duarte.

Em reunião com Gladson, em Brasília, o deputado Roberto Duarte (MDB) falou de uma aproximação maior com o governador, que foi convidado pelos demais caciques do partido para se filiar ao MDB. A reunião ocorreu na última semana.

Duarte contou que pediu apoio de Gladson para as candidaturas do MDB tanto na capital como nos outros 22 municípios.

“Até o momento, os nomes que foram colocados a candidatos a prefeitos da capital, sou eu, Roberto Duarte, que andou junto na campanha com o governador, nada mais justo, seria ele declarar apoio a pré-candidatura do MDB. E a outra situação foi de que estaríamos com ele nas eleições 2022 com tota total apoio a candidatura à reeleição ou até para o Senado”, relatou.

Duarte disse que devido à pandemia da Covid-19 o número de abstenções deverá ser grande e relatou que essa eleições será um momento ímpar, tanto para os pré-candidatos e também para o eleitor.

“A gente sabe que teremos muita dificuldades para pedir votos e de levar as propostas para a população. Acredito que o potencial será as redes sociais. A minha maior preocupação é construir um plano de governo que englobe toda a nossa população para que a gente construa uma cidade melhor”, afirmou.

Acesse: http://robertoduarte15.com.br/planodegoverno