Conferência virtual tem duas acreanas debatendo questão racial nesta terça-feira (21)

O Estatuto da Igualdade Racial completa 10 anos neste mês de julho. Considerado um marco no combate ao racismo e ao preconceito no Brasil, representantes da sociedade acreditam que muito ainda precisa ser feito para acabar com as desigualdades sociais entre os diversos grupos étnicos.

Para conversar sobre essas questões, as ativistas acreanas Jaycelene Brasil, socióloga, militante de direitos humanos e pesquisadora das questões raciais e de gênero, e Dryelem Alves, estudante de jornalismo, estarão em live do projeto Cultivando Bem-Estar nesta terça-feira (21), às 15h.

O projeto Cultivando Bem-Estar consiste em uma série de bate-papos online com temas diversos abertos a colaboradores e familiares da Embrapa.

A ação é coordenada pela Embrapa Acre, com idealização do Setor de Gestão de Pessoas e do Núcleo de Comunicação Organizacional.

Para participar, acesse a sala virtual*

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/cultivando-bem-estar