Câmara de vereadores de Rio Branco não adotará recesso parlamentar

Há alguns anos, os parlamentos de todo o Brasil adotaram o mês de julho para realizar o recesso branco ou recesso parlamentar, onde mandatários suspendem suas atividades nas casas legislativas pelo período de quinze dias e reorganizam suas demandas e gabinetes para apresentar proposições ou buscar uma temática para discutir no retorno.

Diante da pandemia por conta do novo coronavírus, os vereadores de Rio Branco darão continuidade nos seus trabalhos no formato online. Um entendimento entre todos e proposto pelo presidente Antônio Morais (PSB).

“Todos os vereadores estão realizando e participando das sessões de forma online e não achamos interessante suspender as atividades, ainda mais com a existência do decreto que determina só sair de casa se necessário. Nesse sentido propus e foi acatado por todos, que sigamos com nossas sessões normalmente”, disse Morais.

As sessões acontecem todas as terças e quintas, às 8h da manhã, podem ser acompanhadas pelo canal no youtube e ter a participação da população por meio do chat.

Fonte – Assessoria