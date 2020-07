Acisa participa de reunião para dar início à revitalização do Parque Industrial

O presidente da Associação Comercial – Acisa, Celestino Oliveira, esteve reunido nesta segunda-feira, 20, com empresários, o governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri, para tratativas sobre o início da revitalização do Parque Industrial. Na ocasião, os governantes assumiram o compromisso de iniciar a revitalização nos próximos dias.

De acordo com o presidente da entidade, a revitalização é um sonho dos empresários que estão dentro do Parque, e que após as mudanças serem concluídas, a estrutura passará a ser uma vitrine para que empresas queiram investir em nosso estado.

“Estamos muito felizes. Agradecemos o empenho da prefeita e do governador por estarem engajados neste projeto, que é um sonho para as indústrias acreanas. Desta forma, os investidores que vierem ao estado terão mais confiança na aplicação de recursos”, explica.

Dentre uma série de demandas apresentadas pelos empresários estava a recuperação do Parque Industrial. A prefeita percorreu algumas ruas verificando a situação de infraestrutura do local, a falta de iluminação e o mato, que estava tomando conta do terreno adjacente.

Após levantamento, foram identificadas algumas ruas sem iluminação pública, e estas já tiveram as demandas concluídas com a instação de 49 (quarenta e nove) luminárias de lâmpadas vapor de sódio 400W, investimento de R$ 130.142,65 (cento e trinta mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Equipes da prefeitura também realizaram limpeza em toda região do Parque, trabalho iniciado em 17 de junho e concluído em 11 de julho.