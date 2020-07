Zen descarta apoio a Socorro Neri ou Minoru Kimpara em eventual segundo turno

“Não falo pelo PT, falo por mim. Eu não apoiaria em um eventual 2º turno nem o professor Minoru, muito menos a prefeita Socorro Neri”, declarou o pré-candidato petista as eleições na capital, deputado Daniel Zen.

Para ele, o motivo é simples: Minoru saiu do PT, foi para a REDE, depois para o PSDB e agora terá o apoio do PSL, partido de extrema-direita controlado pelo presidente Jair Bolsonaro; a prefeita Socorro Neri saiu do PSDB, foi para o PSB, ocupou a chapa com Marcus Alexandre a convite do PT e agora, se confirmado, terá o apoio do governador Gladson Cameli, um bolsonarista também.

De acordo com Zen, o MDB é hoje no Acre o partido com maior afinidade com o PT apesar de terem sido adversários em eleições passadas. Durante a entrevista ao jornalista Astério Moreira, Daniel Zen também analisou os números da Covid-19. Disse que os empresários estão quebrando, que o isolamento é meia boca e houve falhas por parte das autoridades na condução do combate ao coronavírus desde o início.